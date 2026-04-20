La Liga Castelense de Handball abre inscripciones para una nueva temporada con grandes expectativas

Desde este lunes 20 se encuentra habilitada la inscripción para equipos masculinos y femeninos. La competencia contará nuevamente con la participación regional y prevé el desarrollo de torneos Apertura y Clausura.

La ciudad de Juan José Castelli se prepara para vivir una nueva edición de la Liga Castelense de Handball, una propuesta deportiva que continúa consolidándose en la región y que, año tras año, suma equipos y eleva su nivel competitivo. A partir de este lunes 20, quedó oficialmente abierta la inscripción para las categorías libres, tanto en la rama masculina como femenina.

Los interesados podrán anotarse en la oficina de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Castelli, espacio desde donde se impulsa y organiza esta iniciativa que promueve el deporte, la integración y la participación comunitaria.

Como parte del cronograma inicial, se informó que la reunión de delegados se llevará a cabo el viernes 24 a las 21 horas en el Polideportivo Municipal. Allí se brindarán detalles organizativos, reglamentarios y del formato de competencia para la temporada.

Cabe destacar que en la edición anterior la liga contó con la participación de 16 equipos provenientes de distintas localidades, entre ellas Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña, Comandancia Frías y Fuerte Esperanza, lo que reafirma el carácter regional del torneo y su creciente convocatoria.

Para este año, las expectativas son altas: se prevé el inicio con el Torneo Apertura, seguido posteriormente por el Clausura, consolidando así un calendario competitivo sostenido que permitirá a los equipos desarrollarse y medirse a lo largo de toda la temporada.

Desde la organización se destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad de Castelli, a través de la actual gestión encabezada por el intendente Pío Sander, y el trabajo de la Subsecretaría de Deportes, dirigida por Roberto Scheffer, quienes continúan apostando al crecimiento del handball local y regional, generando espacios de inclusión, formación y competencia para jóvenes y adultos.

La Liga Castelense de Handball se posiciona así como un pilar del deporte en la zona, promoviendo valores como el trabajo en equipo, el compromiso y la vida saludable, al tiempo que fortalece los lazos entre comunidades vecinas.