Milei se reunió con Netanyahu y anunció un vuelo directo a Tel Aviv

El presidente Javier Milei se reunió este domingo en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en el inicio de su agenda oficial en Israel. El encuentro incluyó anuncios vinculados a conectividad aérea y cooperación tecnológica, en una visita marcada por gestos políticos y religiosos.

Tras la reunión privada, ambos mandatarios brindaron una conferencia de prensa. Milei confirmó que desde noviembre operará el primer vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, y anunció la firma de un memorándum de entendimiento para el desarrollo conjunto de inteligencia artificial.

«Nos congregamos aquí para dar inicio a algunas iniciativas importantes, para profundizar la amistad entre nuestras dos naciones. A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv», afirmó el mandatario argentino.

También subrayó el componente estratégico del acuerdo tecnológico. «Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden, y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en potencia. Vamos a desarrollar modelos de IA en forma conjunta, formar especialistas y aplicar estas tecnologías a los sectores productivos», sostuvo.

Por su parte, Netanyahu destacó la sintonía política entre ambos gobiernos. «Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca», publicó en redes sociales.

Antes del encuentro, Milei visitó el Muro de los Lamentos acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish. La recorrida por el sitio sagrado reforzó el perfil simbólico del viaje, en línea con la cercanía que el Presidente mantiene con el Estado israelí.

La visita se produce en el contexto de un cese del fuego de diez días entre Israel y Líbano, que busca frenar las hostilidades con Hezbolá. En ese escenario, la presencia del jefe de Estado argentino vuelve a mostrar su alineamiento con Israel y Estados Unidos en el conflicto regional.

En la previa del viaje, Milei había reiterado su postura. «Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa», expresó en una entrevista con un medio israelí.

La comitiva oficial incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al canciller Pablo Quirno; y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata del viaje número 38 al exterior desde el inicio de su gestión y el tercero a Israel.

La agenda contempla reuniones con el presidente israelí Isaac Herzog, encuentros con líderes religiosos y la participación en actividades por el Día de la Independencia de Israel, además de nuevas visitas a sitios históricos de Jerusalén.