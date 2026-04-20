Villa Berthet fortalece el deporte comunitario con múltiples actividades gratuitas para todas las edades

El microestadio “El Diamante” se consolida como un espacio clave con múltiples actividades gratuitas impulsadas por el municipio, fortaleciendo el acceso al deporte para todas las edades.

La Municipalidad de Villa Berthet, a través de la Secretaría de Deportes, continúa desarrollando una destacada política de promoción deportiva con una amplia oferta de actividades gratuitas en el microestadio “El Diamante”, un espacio que se ha convertido en punto de encuentro para vecinos de todas las edades.

Con el acompañamiento permanente del intendente Germán Honcheruk, la gestión municipal refuerza su compromiso con la inclusión, la vida saludable y la generación de espacios de contención social, garantizando el acceso libre y gratuito a distintas disciplinas deportivas y recreativas.

En este marco, la propuesta semanal en “El Diamante” abarca una variada grilla de actividades. El handball se desarrolla los martes y jueves de 16:30 a 18:30, abierto a todas las edades, promoviendo la participación y el aprendizaje colectivo. En ese mismo rango horario, los lunes y miércoles se lleva adelante la práctica de futsal, con la coordinación de los profesores Matías Maidana, Nelson Escobar y Franco Peralta.

Por su parte, el newcom —disciplina en constante crecimiento— tiene su espacio los lunes y miércoles de 18:30 a 20:30, a cargo de Nelson Escobar y Priscila González, consolidándose como una alternativa recreativa y competitiva para adultos. En la misma franja horaria, también se dictan clases de gimnasia para adultos, bajo la guía de Daiana Blanco y Nelson Escobar, fomentando hábitos saludables y bienestar físico.

El vóley libre completa la oferta nocturna con entrenamientos de 20:30 a 22:30, los mismos días, con la conducción de Milton Álvarez y Priscila González. A su vez, el básquet tiene su espacio los martes y jueves en ese mismo horario, con la coordinación de Daiana Blanco y Milton Álvarez.

Entre las propuestas destacadas también se encuentra zumba y ritmo mix, una actividad de gran convocatoria que se realiza los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 16:00, a cargo de la profesora Geraldine Rodríguez, combinando ejercicio físico con recreación.

El karate, otra de las disciplinas formativas, se dicta los viernes de 19:00 a 20:30 y los sábados de 9:00 a 10:30, bajo la enseñanza del profesor Lucas Contreras, promoviendo valores como la disciplina y el respeto.

Asimismo, el ajedrez tiene su espacio los martes y jueves de 21:00 a 22:30, coordinado por Milton Álvarez, brindando una alternativa que estimula el pensamiento estratégico y la concentración.

En línea con las políticas de inclusión, el deporte adaptado ocupa un lugar fundamental dentro de la grilla, desarrollándose los martes y jueves de 17:30 a 18:30, con el trabajo de los profesores Walter Benítez, Camila Olivares y Rosa Horky, garantizando igualdad de oportunidades y acceso al deporte para todos.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de una planificación integral que busca no solo fomentar la actividad física, sino también fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de encuentro. En este sentido, el rol del intendente Germán Honcheruk resulta clave, acompañando y promoviendo políticas públicas que posicionan al deporte como eje central del desarrollo social.

De esta manera, el microestadio “El Diamante” continúa consolidándose como un símbolo del crecimiento deportivo de Villa Berthet, ofreciendo propuestas accesibles, inclusivas y de calidad para toda la comunidad