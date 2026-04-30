Último día para presentar el certificado de escolaridad en el Insssep

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El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) recuerda a jubilados, pensionados y retirados que perciben asignaciones por escolaridad y ayuda escolar que, este jueves 30 de abril, es la fecha límite para la presentación en término de los certificados de escolaridad correspondientes, al inicio del ciclo lectivo 2026.

La medida fue establecida mediante disposición de la Gerencia de Jubilaciones y alcanza a los alumnos regulares de todos los niveles educativos.

Asimismo, se solicita la presentación de certificados de supervivencia de cónyuges e hijos con discapacidad, en los casos que corresponda.

Desde el organismo también informaron que los beneficiarios que residen en otras provincias deben presentar el certificado de supervivencia cada tres meses, pudiendo hacerlo a través del correo electrónico jubilaciones@insssep.gov.ar o de manera presencial.

Con el objetivo de facilitar el trámite, Insssep recordó que la presentación del certificado de escolaridad puede realizarse de forma digital desde el celular, a través de la plataforma Tu Gobierno Digital.

Para ello, los pasos a seguir son:

  • Ingresar a Tu Gobierno Digital Chaco.
  • Acceder a la aplicación Insssep dentro de la cuenta.
  • Seleccionar la opción «Certificado de estudio jubilaciones y pensiones».
  • Cargar la foto o archivo del certificado de estudios.
  • Presionar el botón «Enviar».

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