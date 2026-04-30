Operativo vial simultáneo en todo el Chaco: más de 300 agentes controlarán rutas y ciudades

El subsecretario de Seguridad Vial del Chaco, Rafael Acuña Agnelli, confirmó la puesta en marcha de un nuevo operativo provincial de control que se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos del territorio, con la participación de fuerzas provinciales, nacionales y municipios.

El despliegue, que corresponde a la tercera edición bajo esta modalidad, comenzará este sábado a las 9 y se extenderá en dos etapas, con controles tanto por la mañana como por la tarde. Participarán alrededor de 300 efectivos policiales, junto a organismos como la Subsecretaría de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los controles abarcarán rutas nacionales, accesos estratégicos y zonas urbanas en localidades del área metropolitana —Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas— y del interior, como Sáenz Peña, Charata, Las Breñas, Tres Isletas y Santa Sylvina.

Durante el operativo se verificará la documentación obligatoria —DNI, licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro—, además de elementos de seguridad como cinturón, luces bajas, casco en motociclistas, matafuegos y balizas. También se realizarán controles sobre el estado mecánico de los vehículos y el transporte de cargas.

Acuña Agnelli advirtió que el crecimiento del parque de motovehículos representa uno de los principales desafíos en materia de seguridad vial en la provincia. “Tenemos prácticamente una moto por habitante, lo que exige mayor conciencia y responsabilidad al momento de conducir”, señaló.

Además de la prevención de siniestros, el operativo incluirá tareas de seguridad general, como la detección de vehículos con pedido de secuestro, personas con requerimientos judiciales y posibles delitos vinculados al narcotráfico o contrabando.

La iniciativa también cuenta con la adhesión de provincias vecinas como Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe, en el marco de una estrategia coordinada a nivel nacional.

Desde el Gobierno provincial destacaron la articulación con más de 40 municipios, independientemente de su signo político, para reforzar los controles en zonas urbanas y avanzar en políticas de educación y prevención vial.