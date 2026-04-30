El Polideportivo Jaime Zapata ofrece gimnasia gratuita para Adultos Mayores
El gobierno provincial, a través del Instituto del Deporte Chaqueño, continúa ofreciendo diferentes actividades totalmente gratuitas en su predio del Polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150).
En ese marco, se destaca la propuesta de gimnasia para adultos mayores, que se lleva adelante los días martes y jueves de 9:30 a 10:30hs, promoviendo la actividad física, el bienestar y la integración social.
Por lo tanto, la oferta deportiva es amplia y quienes deseen formar parte solo deben acercarse al Polideportivo Jaime Zapata, para sumarse y comenzar a realizar la actividad, aclaramos que todo es totalmente libre y gratuito.
Requisitos de inscripción
Certificado de aptitud física.
Fotocopia del DNI.
Completar el formulario disponible para escanear en nuestras redes sociales.
Para mayor información pueden acercarse al área de Actividad física y Salud en las instalaciones del polideportivo Jaime Zapata de 8 a 12hs o comunicarse al celular 3624007791- Profesor Rodolfo Godoy.