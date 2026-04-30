El Juez Mianovich elevó a Juicio la causa por las transferencias ilegales de autos de Casa de Gobierno

La investigación guarda relación con hechos ocurridos entre los años 2016 y 2021, y tiene como acusados, entre otros, a Lidia del Carmen Costas, exdirectora General de Gestión de Bienes de la provincia, a quien se la acusa de certificar los anexos falsificados de los decretos de subasta de automotores, en carácter de funcionaria pública.

El principal beneficiario de estas maniobras sería Santiago Daniel Dellacasa, comerciante y titular de la empresa SOLINT SA. A su vez, intervinieron en las maniobras delictivas Mario Orlando Bistman, empleado público y mandatario, quien tenía la facultad de decidir qué bienes iban a subasta y se encargaba de los trámites ante el Registro Automotor y Daniel Alejandro Rojas y Marcos Teófilo Vargas, ambos sargentos de la Policía de Formosa y verificadores.

Conforme la hipótesis delictiva formulada por el Fiscal, los delitos que se juzgarán son los de asociación ilícita, falsedad ideológica y uso de documentos adulterados.

En la resolución, el Juez Mianovich hizo lugar al requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía Federal de Resistencia, y rechazó los planteos defensistas de los abogados de los imputados.

De esta manera, la causa pasó al Tribunal Oral Federal, donde proximamente se fijará fecha para la realización del juicio.