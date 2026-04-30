Tiroteo en una escuela de Santa Fe: el adolescente que mató a un compañero volverá a clases

A un mes del brutal tiroteo ocurrido en una escuela de la provincia de Santa Fe, el adolescente de 15 años que asesinó a su compañero Ian Cabrera, de 13, podría retomar sus estudios en las próximas semanas bajo una modalidad virtual. La medida se daría en el marco de un proceso de seguimiento terapéutico y con restricciones a su libertad, mientras continúa alojado en una institución especializada.

El hecho, que conmocionó a la comunidad educativa y generó repercusiones a nivel nacional, tuvo lugar el pasado 30 de marzo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal. Según informaron medios locales, el joven podría reincorporarse al sistema educativo entre junio y julio, aunque aún no hay confirmación oficial sobre la fecha exacta ni las condiciones específicas.

Tras el ataque, la Justicia declaró inimputable al menor debido a su edad, lo que implica que no puede ser juzgado penalmente. Desde entonces, permanece bajo custodia en un centro especializado de la provincia, donde recibe atención psicológica y psiquiátrica de forma permanente.

El episodio dejó una huella profunda no solo en San Cristóbal, sino en toda Santa Fe. Además, derivó en una serie de amenazas en distintas instituciones educativas del país, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad escolar y el impacto de la violencia entre adolescentes.

Un ataque que estremeció al país

El tiroteo ocurrió minutos antes del izamiento de la bandera. El agresor ingresó al establecimiento con una escopeta que pertenecía a su abuelo, oculta en una funda de guitarra. De acuerdo con testimonios, primero disparó dentro de un baño y luego continuó el ataque en otros sectores del colegio.

Testigos señalaron que el adolescente actuó con frialdad e incluso gritó antes de abrir fuego, lo que reforzó la hipótesis de que el hecho había sido planificado. Tras el ataque, un asistente escolar logró reducirlo hasta la llegada de la policía.

La investigación posterior reveló que no se trató de un hecho aislado. Peritajes sobre su actividad digital indicaron vínculos con comunidades en línea que glorifican masacres, como la denominada «True Crime Community», además de contactos con otros adolescentes. En ese marco, también fue detenido un menor acusado de encubrimiento.

Mientras avanza el proceso judicial y terapéutico, la posible vuelta del joven a clases abre un nuevo debate sobre los mecanismos de reinserción, la responsabilidad institucional y las medidas necesarias para prevenir hechos de violencia en el ámbito escolar.