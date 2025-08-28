Ultima Semana De Castración Gratuita De Perros En El Ccm Del Barrio Santa Rita

En el Centro Comunitario del barrio Santa Rita sigue llevándose a cabo la campaña de castración gratuita de mascotas. Hoy jueves continuará la misma, destinada esta semana a caninos, para luego despedirse del sector.

La vecina Andrea Barceló consideró que “es perfecta esta campaña, no sabía de la misma hasta que me enteré a través de los medios”.

De esa manera, “nos decidimos a castrar a nuestra perra, es buena la idea, amo a los animales y esta posibilidad tiene que ser para todos”.

Celsa Gómez es trabajadora del CCM y resaltó esta intervención, “que seguirá el jueves de 7 a 12 horas, será por orden de llegada”.

Desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental comunal informaron que esta actividad, destinada a la esterilización quirúrgica de perros y gatos, es un compromiso cumplido de la gestión del intendente Roy Nikisch, respecto al cuidado de la salud animal, además de ejercer un control para evitar la sobrepoblación de mascotas.

Agregaron que hoy, a partir de las 7 horas, se recibirán a los pacientes, que deberán ir con 8 horas de ayuno, se les revisará para saber si están aptos para la cirugía y, en caso de detectar alguna anomalía, derivados al Centro Veterinario Municipal.