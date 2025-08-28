Concepción del Bermejo refuerza la educación sanitaria con charlas sobre prevención del dengue

La Municipalidad de Concepción del Bermejo continúa promoviendo acciones de concientización y prevención sanitaria, en esta oportunidad enfocadas en la lucha contra el dengue. Este miércoles, alumnos de primer año de la E.E.S Nº51 participaron de una charla informativa destinada a sensibilizar sobre la importancia de prevenir la enfermedad y mantener los espacios libres de criaderos de mosquitos.

La actividad estuvo acompañada por autoridades del colegio y contó con la colaboración de los docentes Cristina Churin y Mario Ovejero, quienes apoyaron la dinámica de la charla y promovieron la participación activa de los estudiantes.

Durante la jornada, se hizo hincapié en medidas simples pero efectivas, como eliminar recipientes que puedan acumular agua, mantener patios limpios y usar repelentes cuando sea necesario. Bajo el lema “Sin mosquito, no hay dengue”, la iniciativa buscó generar conciencia temprana entre los jóvenes, quienes pueden replicar estos cuidados en sus hogares y comunidades.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de un programa integral de educación sanitaria, orientado a prevenir enfermedades transmitidas por vectores y fortalecer la responsabilidad comunitaria. “La información y la prevención son nuestras mejores herramientas para cuidar la salud de todos. Involucrar a los estudiantes es clave, porque ellos se convierten en multiplicadores de estas prácticas”, señalaron desde la intendencia.

Con este tipo de actividades, la Municipalidad de Concepción del Bermejo reafirma su compromiso con la salud pública y la educación preventiva, buscando reducir la incidencia del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en toda la localidad.