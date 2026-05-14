El gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura educativa a través del programa “Mejor Escuela”

Finalizó la reconstrucción integral del Anexo Jardín de la EEP N°416 de Paraje La Tambora, en Quitilipi, mientras avanzan obras en establecimientos educativos de distintas localidades chaqueñas.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, finalizó y entregó la reconstrucción integral del Anexo Jardín de la EEP N°416 “Pedro Barrientos”, ubicado en Paraje La Tambora, jurisdicción de Quitilipi, en el marco del programa provincial “Mejor Escuela”, impulsado por la gestión del gobernador Leandro Zdero.

La obra contempló la demolición total del edificio existente debido al avanzado deterioro estructural que presentaba el sector, permitiendo ejecutar una nueva construcción desde sus cimientos para garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para toda la comunidad educativa.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta política pública tiene como objetivo recuperar y mejorar edificios escolares deteriorados, asegurando mejores condiciones edilicias para estudiantes, docentes y personal educativo tanto en zonas urbanas como rurales de la provincia.

En paralelo, el programa “Mejor Escuela” continúa avanzando con obras actualmente en ejecución en distintos establecimientos educativos del Chaco.

Entre las instituciones intervenidas se encuentran la E.E.S. N°194 y la E.E.P. N°1080 de Campo Largo; la E.E.P. N°223 “José Rezzano” y el Jardín de Infantes N°109 de Capitán Solari; la E.E.P. N°222, la E.E.P. N°579 y la E.E.P. N°849 de Colonias Unidas; la E.E.P. N°1000 y el Jardín de Infantes N°162 de Corzuela; además de establecimientos ubicados en Machagai, Napenay, Quitilipi, Resistencia, San Bernardo, Santa Sylvina y Villa Ángela, entre otras localidades.

Desde el Gobierno provincial se seguirá adelante con las obras de infraestructura educativa que permitan fortalecer el sistema escolar y brindar espacios dignos y adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas en toda la provincia.