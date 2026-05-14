Antonio “Penci” Morante reunió a militantes en La Escondida y llamó a fortalecer la unidad del PJ

El dirigente peronista Antonio “Penci” Morante encabezó este miércoles un encuentro político con militantes y referentes locales en el sindicato municipal de La Escondida, donde volvió a plantear la necesidad de fortalecer la unidad del justicialismo chaqueño de cara a las elecciones provinciales de 2027.

La reunión contó con una importante participación de militantes y dirigentes de la zona, quienes acompañaron la convocatoria impulsada en el marco de las recorridas que Morante viene realizando por distintas localidades del interior provincial.

Durante el encuentro, el ex ministro de Salud, ex diputado nacional y ex presidente del INSSEP sostuvo la importancia de reconstruir el trabajo territorial del peronismo y generar espacios de diálogo con la militancia.

“Tenemos que volver a escuchar a la gente y fortalecer la presencia del peronismo en cada localidad”, señalaron desde el espacio político que acompaña al dirigente.

Morante, considerado uno de los referentes históricos del PJ chaqueño, viene desarrollando reuniones políticas y encuentros partidarios con vistas al escenario electoral de los próximos años, donde busca posicionarse como una de las alternativas para disputar la gobernación en 2027.

Desde su entorno destacaron que el objetivo principal es consolidar un armado político amplio, con presencia territorial y participación de distintos sectores del justicialismo provincial.

La actividad en La Escondida se suma a una serie de encuentros realizados recientemente en distintas ciudades del Chaco, donde el dirigente mantiene contacto con referentes barriales, sindicales y militantes peronistas.