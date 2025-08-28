San Bernardo refuerza la asistencia a familias celíacas con entrega de alimentos sin TACC

539602728_1076509327974995_7368067218266273393_n (1)

El Municipio de San Bernardo continúa desarrollando políticas de apoyo a la comunidad, en esta ocasión enfocadas en la atención a personas con celiaquía e intolerancia al gluten. Como parte de estas acciones, se llevó a cabo la entrega de alimentos sin TACC, garantizando así una alimentación segura y adecuada para quienes requieren cuidados especiales en su dieta.

La iniciativa busca promover la salud y el bienestar de los vecinos, asegurando que las familias celíacas puedan acceder a productos libres de gluten sin que esto implique un gasto adicional o dificultades en su abastecimiento. Desde el municipio destacaron que estas entregas forman parte de un programa de asistencia alimentaria inclusiva, orientado a proteger derechos básicos y facilitar la vida cotidiana de quienes conviven con esta condición.

“Es fundamental que todas las personas tengan acceso a alimentos que respeten sus necesidades nutricionales y de salud. Con estas acciones, acompañamos a las familias celíacas y reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la atención integral de nuestra comunidad”, señalaron desde la gestión municipal.

La entrega de alimentos sin TACC no solo representa un respaldo alimentario, sino también un mensaje de inclusión y cuidado hacia un grupo de la población que requiere medidas específicas para mantener su salud. El municipio adelantó que estas acciones se seguirán realizando de manera periódica, garantizando continuidad y cobertura a todas las familias que lo necesiten.

Con estas iniciativas, San Bernardo refuerza su política de asistencia social y salud pública, enfocándose en la prevención, el bienestar y la igualdad de derechos para todos sus vecinos.

