Más de 600 personas accedieron a atención médica gratuita en El Espinillo y Olla Quebrada

El Gobierno provincial realizó un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en la localidad de El Espinillo y en el paraje Olla Quebrada, donde más de 600 personas accedieron a atención médica integral y gratuita. La jornada fue coordinada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con la participación de 78 profesionales de distintas especialidades.

Durante el operativo se brindaron consultas en clínica médica, medicina general, pediatría, cardiología, neumonología, odontología y obstetricia, además de ecografías, vacunación, enfermería, laboratorio, test rápidos y controles preventivos.

El coordinador Gerardo Delgado destacó el trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado y explicó que la actividad fue organizada con turnos previamente asignados para optimizar la atención.

«El objetivo es fortalecer la atención primaria de la salud y acercar especialidades médicas a lugares donde muchas veces es difícil acceder», afirmó Delgado. En ese contexto, los pacientes que necesiten controles o tratamientos específicos son derivados para continuar el seguimiento dentro del sistema sanitario provincial.

Por su parte, la subsecretaria de Articulación Sanitaria, Mariela Mercadín, remarcó la importancia de estos dispositivos en comunidades afectadas por las bajas temperaturas y las condiciones climáticas de las últimas semanas.

«Estos operativos priorizan la atención de embarazadas, niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades respiratorias, especialmente en zonas afectadas recientemente por las inclemencias climáticas y los cambios bruscos de temperatura», expresó.

Desde la organización indicaron además que este tipo de operativos apunta a reforzar la atención primaria de la salud y descentralizar la demanda en los grandes hospitales, facilitando el acceso a consultas y controles médicos en distintas localidades del interior chaqueño.