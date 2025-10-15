Trump: «Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes, en la Casa a Blanca, a Javier Milei, y advirtió: «Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina».

«Si Milei no vence las elecciones y gana nuevamente ese partido, que es de extrema izquierda y tiene la filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está ewnfrentando, no seremos generosos con el país», aseguró Trump.

El encuentro se dio a dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, y en el marco del acuerdo por el swap financiero otorgado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina.

«Milei debe ganar», aseguró, y agregó: «Mi consejo es que Milei sea fuerte y que siga sus principios. Hay personas que lo quieren dejar mal parado, aunque saben que tiene razón. Tiene que aferrarse a sus principios para vencer, él está haciendo lo correcto».

«Es muy importante tener grandes aliados, como la Argentina», indicó Trump. «Queremos ayudar a Argentina y eso nos ayudará a nosotros. Ellos tienen grandes productos. Si es bueno para ellos, es bueno para nosotros», explicó.

Además, remarcó: «Quiero que Argentina tenga éxito. Es un país que tiene muchísimo potencial y tienen el liderazgo correcto». Aunque evitó referirse a la dolarización: «Eso se lo dejo al equipo económico».

«ES UN HONOR TENERTE AQUÍ»

«Podríamos hacer un acuerdo de libre comercio con Argentina, queremos ayudar a Argentina. Eso nos ayudará también a nosotros porque tienen excelentes productos y nosotros tenemos un buen comercio», aseguró y agregó: «Me gustan los argentinos».

En la ronda de preguntas, un periodista le consultó al mandatario si apoyaría una dolarización en Argentina e intentó evitar responder, aunque dijo: «Me gusta el dólar y cualquiera que quiera usar el dólar como moneda será bienvenido».