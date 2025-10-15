Anses recuerda que todos sus trámites son gratuitos

Anses recuerda que todas las consultas y trámites, tanto aquellos que se realicen en sus oficinas como de forma virtual, son gratuitos y no requieren de intermediarios ni gestores.

En ningún caso, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

Cabe destacar que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto, debe desestimarse inmediatamente.

Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Canales oficiales habilitados para efectuar denuncias

A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Personalmente, en avenida Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de Anses más cercana.

Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.