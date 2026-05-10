Javier Martínez destacó la identidad y el crecimiento de Margarita Belén en su 136° aniversario

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, encabezó los festejos por el 136° aniversario de la localidad y resaltó el sentido de pertenencia, la cultura y el trabajo comunitario que caracterizan al pueblo.

“Es una fiesta del pueblo y para el pueblo”, expresó el jefe comunal durante su discurso, donde destacó la importancia de encontrarse y compartir una jornada que refleje la identidad de la comunidad.

Martínez definió a Margarita Belén como una localidad vinculada al deporte, la cultura y la producción, y sostuvo que la ciudad “es orgullosamente una tierra donde se siembra y se cosechan amigos”.

En ese marco, el intendente aseguró que la celebración representa “136 años de historia y de vida”, y manifestó su deseo de continuar construyendo nuevas etapas de crecimiento para la comunidad.

Además, explicó que eligió hablar sin leer un discurso porque sus palabras “salen del corazón” y de la convicción sobre el rol que debe cumplir un gobierno cercano a la gente.

Durante la entrevista, también hizo referencia al complejo contexto social y económico que atraviesan tanto la provincia como el país, y consideró que existen sectores de la sociedad que hoy se encuentran atravesando dificultades.

“Sabemos que hay mucha gente que está sufriendo aquí, en nuestra provincia y también en nuestra querida República Argentina”, señaló.

Finalmente, Martínez planteó la necesidad de “corregir el rumbo” y trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo de Margarita Belén, del Chaco y del país.