Dos chaqueños se hicieron millonarios: la Poceada entregó más de $130 millones a cada ganador

La Quiniela Poceada Chaqueña volvió a repartir una cifra histórica este viernes con dos apostadores favorecidos en Barranqueras y Corzuela. Cada uno se llevó más de $130 millones tras acertar la combinación ganadora del sorteo 2304.

La suerte volvió a sonreír en el Chaco con el sorteo 2304 de la Quiniela Poceada Chaqueña realizado este sábado 9 de mayo de 2026. En esta oportunidad, hubo dos ganadores que acertaron los cinco números y se repartieron un premio de $130.118.011 cada uno. La noticia rápidamente generó repercusión entre apostadores y vecinos de ambas localidades.

Uno de los premios fue vendido en la Agencia N° 696-00 de Barranqueras. Allí, el afortunado jugador acertó los números 06, 22, 52, 61 y 68, logrando quedarse con una de las cifras más importantes entregadas en los últimos sorteos. Desde la agencia celebraron el impacto positivo que genera este tipo de premios en la comunidad.

El segundo ganador realizó su apuesta en la Agencia N° 132-07 de Corzuela. En este caso, la combinación ganadora estuvo integrada por los números 03, 22, 30, 44 y 52. Con este nuevo millonario premio, la Poceada Chaqueña vuelve a despertar ilusión en miles de jugadores de toda la provincia.