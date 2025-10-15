Elecciones legislativas: Schneider y Agüero estuvieron en Villa Berthet y pidieron el apoyo de los chaqueños a LLA

Este martes, los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, color violeta, estuvieron en la localidad de Villa Berthet, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre .

Junto a los candidatos, estuvo el gobernador Leandro Zdero, quien señaló: «Notamos el acompañamiento de la gente, pero por sobre todo, que los ciudadanos están involucrados en estas elecciones. Es muy valioso porque la gente entiende que el cambio debe continuar«.

Zdero, quien recibió al presidente Javier Milei el sábado pasado en la Plaza Belgrano de Resistencia, se mostró junto a los candidatos que eligió el Gobierno provincial para compartir listas con los seleccionados por el Gobierno nacional.

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, expresó: «Hoy nos toca estar en Villa Berthet escuchando, gestionando, acompañando y trayendo el mensaje que propone la lista 503».

«Tenemos que ir a votar para evitar que regresen los que tanto daño le causaron a los chaqueños. No podemos permitir que vuelvan la corrupción, los piqueteros y los gerentes de la pobreza. Los chaqueños tenemos que abrazarnos en esta noble causa para dejar en claro que no queremos que vuelva el kirchnerismo que tanto mal causó», concluyó la vicegobernadora, quien va como segunda candidata a senadora, por lo que se disputa el tercer lugar en el Senado con el peronismo de Fuerza Patria.

Hay que recordar que las provincias tienen 3 representantes en el Senado: 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Por LLA (y la UCR), Juan Cruz Godoy tendría asegurado su lugar al estar en el primer lugar de la lista, al igual que el exgobernador Jorge Capitanich, quien va como primer candidato de Fuerza Patria. Schneider se disputa el tercer lugar con la intendente de Barranqueras, Magda Ayala, quien va como segunda senadora del peronismo.

Por su parte, el candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, afirmó: «Agradecemos a la inmensa cantidad de militantes, de radicales, de libertarios e independientes que se acercaron hoy a Villa Berthet. El apoyo que recibimos es fundamental».

«El cambio comenzó en septiembre de 2023 en Chaco y se consolidó en mayo pasado con las elecciones provinciales. Ahora avanzamos juntos con una alianza que representa el orden, la tranquilidad y la estabilidad. Todo lo que estamos haciendo es para que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan un futuro digno y próspero», finalizó.