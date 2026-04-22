Tres Isletas gestiona soluciones por la disposición de residuos de la planta de agua

La Municipalidad de Tres Isletas avanza en gestiones conjuntas con Sameep para abordar una problemática vinculada al vertido final de residuos generados en el proceso de potabilización del agua.

La intendenta Marcela Duarte encabezó una reunión junto a técnicos y autoridades de la empresa provincial, entre ellos los ingenieros Guillermo Pereyra Iglesias, Edgardo Enrique Altamirano Goujón y Carlos Kutnich. El encuentro tuvo como eje principal analizar la actual disposición de estos insumos, que en algunos sectores se realiza en cunetas a cielo abierto.

Según se expuso, esta situación genera acumulación de sedimentos, obstrucciones en los desagües y dificultades en el escurrimiento del agua de lluvia, lo que impacta directamente en barrios cercanos y plantea riesgos ambientales.

Ante este escenario, desde el Municipio se solicitó la revisión del sistema de disposición final, con el objetivo de implementar alternativas más seguras y eficientes que eviten futuros inconvenientes.

Las partes acordaron continuar trabajando de manera articulada para encontrar una solución que garantice un manejo adecuado de los residuos y mejore las condiciones para los vecinos y el entorno.