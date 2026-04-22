Allanaron un búnker de drogas en La Rubita y detuvieron a una mujer

Un operativo antidrogas llevado adelante en el barrio La Rubita, en Resistencia, permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y culminó con la detención de una mujer de 30 años.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Microtráfico Metropolitana en la tarde del lunes, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. La intervención tuvo lugar en una vivienda ubicada en inmediaciones de un pasaje público, señalada como presunto punto de comercialización.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 21 envoltorios tipo “bochitas” que, tras las pruebas de campo, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 9,7 gramos. Además, incautaron una balanza digital, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo —por un total de 10.900 pesos—, tijeras y recortes utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado del operativo, fue aprehendida la principal investigada, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

El procedimiento contó además con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que brindó apoyo en la seguridad perimetral durante el desarrollo del allanamiento.