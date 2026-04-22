Operativo integral de salud para jóvenes en Puerto Vilelas

La Municipalidad de Puerto Vilelas llevó adelante un operativo integral destinado a jóvenes, con el objetivo de promover el cuidado de la salud y el acompañamiento en el ámbito educativo.

La actividad se desarrolló en la institución educativa Rosa Argentina Vallejos, en el marco del proyecto “Jóvenes con Memoria y Cuidado”, y contó con la articulación de distintas áreas municipales, entre ellas el área de Juventud y el CIC Carlos Piñol.

Durante la jornada, equipos de profesionales realizaron certificados de aptitud física, controles de vacunación y evaluaciones generales de salud, acercando servicios esenciales a los estudiantes en su propio espacio educativo.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten garantizar el acceso a controles básicos y fortalecer políticas públicas orientadas al bienestar, la prevención y el desarrollo integral de los jóvenes.

Asimismo, se informó que estos operativos continuarán replicándose en otras instituciones, consolidando el trabajo conjunto entre distintas áreas para acompañar a la comunidad educativa.