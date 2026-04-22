Refuerzan el equipamiento de la Guardia Urbana en Margarita Belén

En el marco de las políticas de fortalecimiento de la seguridad local, el Municipio de Margarita Belén concretó la entrega de nuevo equipamiento destinado al personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM), así como también a las áreas de Tránsito y Monitoreo.

La actividad se llevó a cabo durante la mañana y estuvo encabezada por la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes, junto al coordinador de Seguridad, José Del Río, y el responsable de la Guardia Urbana, Hugo Ríos.

En esta oportunidad, se realizó la entrega formal de nuevos pantalones de trabajo, en el marco de una inversión municipal orientada a mejorar las condiciones laborales del personal que cumple funciones esenciales durante las 24 horas.

Desde el Ejecutivo local destacaron el rol clave que desempeñan estos agentes en la prevención, el ordenamiento y el acompañamiento a la comunidad, además del trabajo articulado que mantienen con la Policía.

Asimismo, se valoró el compromiso cotidiano del personal de la Guardia Urbana, subrayando que este tipo de acciones buscan continuar fortaleciendo cada área vinculada a la seguridad y el bienestar de los vecinos.