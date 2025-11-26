Tres Isletas refuerza el trabajo territorial con nuevos operativos de Servicios Públicos en distintos barrios

589834136_1272327658267447_126579383971940210_n

La Municipalidad de Tres Isletas informó que continúan en marcha los operativos de Servicios Públicos en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la presencia del municipio en el territorio.

Las tareas incluyen intervenciones de mantenimiento urbano, mejoras en la iluminación pública, recolección y limpieza, trabajos en espacios verdes y otras acciones esenciales para garantizar un entorno más ordenado y seguro. Estas labores se desarrollan de manera planificada, respondiendo a las necesidades de cada barrio y manteniendo un contacto directo con la comunidad.

Desde la gestión municipal destacaron que el fortalecimiento de los servicios es una prioridad y que el trabajo sostenido permite avanzar hacia una ciudad más organizada, con infraestructura adecuada y mejores condiciones para todos los habitantes.

“Estamos presentes en cada barrio, acompañando a los vecinos y reafirmando nuestro compromiso con una ciudad que crece y mejora día a día”, señalaron desde el municipio.

 

Más Noticias

588320303_1149738820652045_1682473359949486597_n

San Bernardo avanza con trabajos hídricos en la zona rural para mejorar el escurrimiento del agua

587754689_1155804270007467_6295143915261350631_n

Capitán Solari fortalece la producción local con el trabajo sostenido de la Ladrillería Municipal

587017035_1279261124228126_5864460174309495227_n

Puerto Vilelas: el Concejo Municipal acompaña el reclamo de jubilados por demoras en medicamentos del INSSSEP

Te pueden interesar

587764110_4217259771871130_6472019457850282776_n

Las Garcitas avanza con el Programa de Reservorios de Agua en la zona rural de Colonia El Tacuaral

589834136_1272327658267447_126579383971940210_n

Tres Isletas refuerza el trabajo territorial con nuevos operativos de Servicios Públicos en distintos barrios

588320303_1149738820652045_1682473359949486597_n

San Bernardo avanza con trabajos hídricos en la zona rural para mejorar el escurrimiento del agua

587754689_1155804270007467_6295143915261350631_n

Capitán Solari fortalece la producción local con el trabajo sostenido de la Ladrillería Municipal

587017035_1279261124228126_5864460174309495227_n

Puerto Vilelas: el Concejo Municipal acompaña el reclamo de jubilados por demoras en medicamentos del INSSSEP