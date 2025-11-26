Tres Isletas refuerza el trabajo territorial con nuevos operativos de Servicios Públicos en distintos barrios

La Municipalidad de Tres Isletas informó que continúan en marcha los operativos de Servicios Públicos en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la presencia del municipio en el territorio.

Las tareas incluyen intervenciones de mantenimiento urbano, mejoras en la iluminación pública, recolección y limpieza, trabajos en espacios verdes y otras acciones esenciales para garantizar un entorno más ordenado y seguro. Estas labores se desarrollan de manera planificada, respondiendo a las necesidades de cada barrio y manteniendo un contacto directo con la comunidad.

Desde la gestión municipal destacaron que el fortalecimiento de los servicios es una prioridad y que el trabajo sostenido permite avanzar hacia una ciudad más organizada, con infraestructura adecuada y mejores condiciones para todos los habitantes.

“Estamos presentes en cada barrio, acompañando a los vecinos y reafirmando nuestro compromiso con una ciudad que crece y mejora día a día”, señalaron desde el municipio.