San Bernardo avanza con trabajos hídricos en la zona rural para mejorar el escurrimiento del agua

El Municipio de San Bernardo informó que se llevan adelante nuevas intervenciones hídricas en la zona rural, con el objetivo de optimizar los desagües y prevenir anegamientos ante posibles eventos climáticos.

Las tareas incluyen la limpieza integral del canal y la adecuación de las alcantarillas ubicadas en el camino detrás de la Cooperativa, un sector clave para el drenaje del agua de lluvia y el acceso de los vecinos. Estas acciones permitirán mejorar el escurrimiento y reforzar la infraestructura hídrica del lugar.

Desde el municipio señalaron que estos trabajos forman parte de un plan preventivo que busca anticiparse a futuras inclemencias y garantizar mejores condiciones para productores, familias rurales y todos los que transitan diariamente por la zona.

“Es un paso más en el fortalecimiento de nuestra red de desagües y en la protección de los sectores más vulnerables ante las lluvias”, destacaron desde la gestión local.