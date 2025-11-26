Las Garcitas avanza con el Programa de Reservorios de Agua en la zona rural de Colonia El Tacuaral

587764110_4217259771871130_6472019457850282776_n

La Municipalidad de Las Garcitas continúa ejecutando el Programa de Reservorios de Agua, una iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura hídrica rural y acompañar a los productores locales en el manejo eficiente del recurso. En esta nueva intervención, las tareas se realizan en el paraje ubicado en Colonia El Tacuaral.

El trabajo operativo está a cargo del personal municipal, quien utiliza el tractor y la pala mecánica para la construcción y mantenimiento del reservorio. Este esquema forma parte de un modelo de colaboración público-privada que se viene implementando con buenos resultados: el productor aporta el combustible necesario, mientras que la Municipalidad pone a disposición la maquinaria y el personal especializado.

Desde la gestión destacaron que esta articulación permite avanzar de manera sostenida en mejoras que resultan fundamentales para la producción, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de agua es clave para la ganadería y la agricultura familiar.

“El fortalecimiento de los reservorios es esencial para garantizar previsibilidad a nuestros productores y seguir potenciando el desarrollo rural de Las Garcitas”, señalaron desde el municipio, reafirmando el compromiso de continuar con estas acciones en diferentes parajes del distrito.

Más Noticias

2eb08d6a-d42f-4c30-a2cc-cc87cfeb40e7

Resistencia: un camión volcó y cayó a un canal en avenida Belgrano y Quijano

185082w850h581c.jpg

Inscriben para el subsidio energético nacional ¿En qué lugares?

175280w850h480c.png (1)

Un estudiante universitario ganó $132 millones con la Poceada

Te pueden interesar

2eb08d6a-d42f-4c30-a2cc-cc87cfeb40e7

Resistencia: un camión volcó y cayó a un canal en avenida Belgrano y Quijano

587764110_4217259771871130_6472019457850282776_n

Las Garcitas avanza con el Programa de Reservorios de Agua en la zona rural de Colonia El Tacuaral

589834136_1272327658267447_126579383971940210_n

Tres Isletas refuerza el trabajo territorial con nuevos operativos de Servicios Públicos en distintos barrios

588320303_1149738820652045_1682473359949486597_n

San Bernardo avanza con trabajos hídricos en la zona rural para mejorar el escurrimiento del agua

587754689_1155804270007467_6295143915261350631_n

Capitán Solari fortalece la producción local con el trabajo sostenido de la Ladrillería Municipal