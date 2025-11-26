Las Garcitas avanza con el Programa de Reservorios de Agua en la zona rural de Colonia El Tacuaral

La Municipalidad de Las Garcitas continúa ejecutando el Programa de Reservorios de Agua, una iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura hídrica rural y acompañar a los productores locales en el manejo eficiente del recurso. En esta nueva intervención, las tareas se realizan en el paraje ubicado en Colonia El Tacuaral.

El trabajo operativo está a cargo del personal municipal, quien utiliza el tractor y la pala mecánica para la construcción y mantenimiento del reservorio. Este esquema forma parte de un modelo de colaboración público-privada que se viene implementando con buenos resultados: el productor aporta el combustible necesario, mientras que la Municipalidad pone a disposición la maquinaria y el personal especializado.

Desde la gestión destacaron que esta articulación permite avanzar de manera sostenida en mejoras que resultan fundamentales para la producción, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de agua es clave para la ganadería y la agricultura familiar.

“El fortalecimiento de los reservorios es esencial para garantizar previsibilidad a nuestros productores y seguir potenciando el desarrollo rural de Las Garcitas”, señalaron desde el municipio, reafirmando el compromiso de continuar con estas acciones en diferentes parajes del distrito.