Puerto Eva Perón: el municipio agradeció a quienes colaboraron en la organización del evento del fin de semana

La Municipalidad de Puerto Eva Perón expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que colaboraron para la realización del evento desarrollado durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo en la localidad.

El intendente Diego Alejandro Lavia destacó el acompañamiento de vecinos, empresas y trabajadores municipales que hicieron posible la actividad, organizada con fondos propios del municipio.

Desde la comuna también reconocieron el aporte de las empresas Bernal Construcciones e INET Renzo, así como de otros auspiciantes que realizaron donaciones para el desarrollo del evento.

Asimismo, se agradeció el trabajo de la fuerza policial local, encabezada por el comisario Diego Armando Barboza, quien junto al personal policial estuvo a cargo del operativo de seguridad durante las jornadas.

También se destacó la participación del doctor Abel Centurión, responsable de la certificación legal para la realización del sorteo de una embarcación con motor, uno de los momentos destacados del encuentro.

Finalmente, desde el municipio resaltaron la labor del personal municipal, que participó activamente en la organización y logística del evento, remarcando que el trabajo en equipo fue clave para garantizar el éxito de la actividad y brindar una propuesta recreativa para la comunidad.