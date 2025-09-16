Tres Isletas impulsa viajes educativos y deportivos para fortalecer la formación de niños y jóvenes

La Municipalidad de Tres Isletas acompañó en los últimos días una serie de viajes educativos y deportivos que tuvieron como objetivo enriquecer el aprendizaje de estudiantes y fomentar valores en el deporte infantil.

En el ámbito académico, alumnos de las Tecnicaturas Superiores en Tecnología de los Alimentos, Gestión Ambiental y Bromatología realizaron un recorrido por la planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos y el Parque Industrial de Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí participaron de un intercambio técnico con operarios, analizando costos, beneficios y las realidades productivas de la región.

Por su parte, estudiantes de la E.E.S. Nº 105 y sus anexos —Anexo IV “Villa Rural Carlos Palacios”, Anexo II “La Matanza” y Anexo I “El Quemadito”— visitaron la Reserva Natural y Cultural Piguen N’onaxa (Campo del Cielo), en la ciudad de Gancedo. Durante la actividad, aprendieron sobre la historia de los meteoritos y la importancia de este patrimonio natural y cultural para la provincia.

En el plano deportivo, la Escuela de Fútbol Infantil “Los Cachorro” representó a Tres Isletas en el Torneo de Fútbol Infantil “Diego Barisone”, en la provincia de Santa Fe, los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre. Los pequeños futbolistas vivieron una experiencia de competencia y camaradería, reforzando el trabajo en equipo y los valores del deporte.

La gestión municipal destacó que estos viajes son parte de una política sostenida de apoyo a la educación pública y al deporte formativo de calidad, que busca generar oportunidades de aprendizaje práctico y motivar a niños y jóvenes a seguir formándose en distintas disciplinas.