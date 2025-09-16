Margarita Belén: las escuelas de danzas municipales brillaron en el Iconic Dance Fest de Sáenz Peña

Las escuelas municipales de danzas se destacaron con excelentes resultados en el Iconic Dance Fest, realizado el domingo en Presidencia Roque Sáenz Peña, dejando en alto el nombre de la localidad.

La Escuela Municipal de Cultura, en sus áreas de Danzas Folklóricas, a cargo de la profesora Bárbara Duarte, y Danzas Árabes, dirigida por la profesora Ximena Valussi, logró numerosos premios y reconocimientos en las distintas categorías del certamen.

En danzas folklóricas, el grupo obtuvo primeros lugares en todas las presentaciones —solistas, dúos, grupales e infantiles—, además de un premio a la Mejor Coreografía Creativa por el “Carnavalito” y la obtención de una beca grupal.

Por su parte, en danzas árabes, los bailarines consiguieron 1° y 2° lugar en categorías grupales, con 10 solistas y 2 dúos premiados. Además, la profesora Ximena Valussi fue distinguida como Miss Bellydance y designada como jurado para la próxima edición del festival.

El Municipio de Margarita Belén gestionó el transporte para que los participantes pudieran viajar y representar a la localidad. “Felicitamos a todos los alumnos y profesoras por este gran logro que llena de orgullo a toda la comunidad”, expresaron las autoridades municipales.