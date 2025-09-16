Presidencia Roca: el municipio continúa con la gestión de CUD, pensiones por invalidez y entrega de módulos alimentarios

547256051_31243519341961893_5760470675495312364_n

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad informó que se mantienen activos diversos programas de asistencia y acompañamiento a la comunidad desde la Oficina de Desarrollo Humano (CIC).

Entre las acciones en marcha se destacan:

  • Tramitación y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

  • Solicitud de turnos para la presentación de documentación para pensiones por invalidez, en el marco de las auditorías médicas.

  • Entrega de módulos de nutrición y para personas con celiaquía, destinados a garantizar una adecuada alimentación a los beneficiarios.

Las autoridades municipales invitaron a los vecinos a acercarse a la oficina del CIC para realizar sus gestiones, recordando que estos programas buscan garantizar derechos y acompañar a las familias que necesitan de la asistencia social.

