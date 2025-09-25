Eva Perón se consolida como destino turístico para jubilados: un grupo de Resistencia disfrutó de un día inolvidable

La localidad de Eva Perón continúa afirmándose como un polo de turismo rural y de esparcimiento para visitantes de toda la provincia. En esta ocasión, un numeroso grupo de jubilados provenientes de la ciudad de Resistencia eligió el pueblo para disfrutar de una jornada diferente, en contacto con la naturaleza y las tradiciones productivas de la región.

Los visitantes fueron recibidos por el intendente municipal, Diego Alejandro Lavia, quien, junto a personal de la comuna, los acompañó en un recorrido guiado por los principales espacios de la localidad. El itinerario incluyó puntos emblemáticos y áreas verdes, permitiendo a los turistas conocer de cerca la historia, la cultura y el estilo de vida de este rincón chaqueño.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la visita a la arrocera de la empresa familiar ORIZA, propiedad de don Walter Fink y hermanos, donde los jubilados pudieron observar el proceso de producción del arroz, una de las actividades económicas más representativas de la zona. Esta experiencia, fruto del trabajo conjunto entre el municipio y los productores arroceros, permitió que los visitantes comprendieran la importancia de la actividad agrícola para la comunidad local.

El intendente Lavia expresó su satisfacción por el creciente interés que despierta la localidad:

“Nos llena de orgullo que cada vez más personas elijan a Eva Perón como destino para disfrutar y conocer. Trabajamos para que cada visitante se lleve una experiencia única, que muestre lo mejor de nuestra gente y de nuestra producción”, afirmó.

La jornada concluyó con un clima de camaradería y alegría, en un entorno natural que invita al descanso y a la recarga de energías. Para la gestión municipal, promover el turismo interno es también una forma de fortalecer la economía regional, generando oportunidades para emprendedores, comercios y productores locales.

Quienes deseen vivir una experiencia similar pueden acercarse a Eva Perón, un lugar que combina paisajes rurales, hospitalidad y riqueza productiva, y que se perfila como una de las mejores opciones para escapadas de un día en la provincia del Chaco.