Tres Isletas: el Municipio inició un operativo integral en distintos barrios

La Municipalidad de Tres Isletas puso en marcha una serie de intervenciones urbanas en los barrios Alianza, Quinta 120, Quinta 118, Quinta 99 y Quinta 100, en el marco de un plan de trabajo orientado al mejoramiento integral de los espacios públicos.

Las tareas incluyeron limpieza general, recolección de ramas y saneamiento de banquinas, además del inicio de trabajos de conservación y mantenimiento de calles para optimizar la transitabilidad. También se avanzó en el recambio de luminarias del alumbrado público con el objetivo de reforzar la seguridad en cada sector intervenido.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que el operativo forma parte de una planificación que busca sostener la presencia activa del Estado en los barrios, atendiendo demandas vinculadas al ordenamiento urbano y la infraestructura básica.

Las autoridades informaron que en los próximos días continuarán las tareas previstas hasta completar las intervenciones programadas en cada uno de los sectores alcanzados por el operativo.