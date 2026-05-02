El Sauzalito inició obras de alcantarillado para prevenir anegamientos

La Municipalidad de El Sauzalito puso en marcha la construcción de nuevas alcantarillas en distintos puntos de la localidad, en el marco de un plan de infraestructura destinado a mejorar el escurrimiento del agua.

Según informaron desde el Ejecutivo municipal, el objetivo principal de estas obras es prevenir inundaciones y anegamientos ante eventuales lluvias intensas, una problemática recurrente en la zona.

Las tareas buscan además fortalecer la seguridad de los vecinos, optimizando el drenaje pluvial y reduciendo el impacto de las condiciones climáticas adversas.

Desde el municipio remarcaron la importancia de anticiparse a estos escenarios y avanzar con obras que contribuyan a un desarrollo urbano más seguro y ordenado.