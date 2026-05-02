El Sauzalito inició obras de alcantarillado para prevenir anegamientos

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La Municipalidad de El Sauzalito puso en marcha la construcción de nuevas alcantarillas en distintos puntos de la localidad, en el marco de un plan de infraestructura destinado a mejorar el escurrimiento del agua.

Según informaron desde el Ejecutivo municipal, el objetivo principal de estas obras es prevenir inundaciones y anegamientos ante eventuales lluvias intensas, una problemática recurrente en la zona.

Las tareas buscan además fortalecer la seguridad de los vecinos, optimizando el drenaje pluvial y reduciendo el impacto de las condiciones climáticas adversas.

Desde el municipio remarcaron la importancia de anticiparse a estos escenarios y avanzar con obras que contribuyan a un desarrollo urbano más seguro y ordenado.

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