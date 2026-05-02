Villa Berthet proyecta una casa de contención para vecinos en Sáenz Peña

La Municipalidad de Villa Berthet anunció la creación de la futura “Casa de Villa Berthet” en Presidencia Roque Sáenz Peña, un espacio pensado para brindar asistencia a vecinos que deban trasladarse por motivos de salud o trámites.

El proyecto, impulsado por la gestión del intendente Germán Honcheruk, surge ante la necesidad de muchas familias que viajan a la ciudad y no cuentan con un lugar adecuado para alojarse o esperar turnos médicos.

Según se informó, la casa contará con habitaciones, cocina, comedor y atención personalizada, y estará ubicada a pocas cuadras del Hospital 4 de Junio, lo que facilitará el acceso a los servicios de salud.

Desde el municipio destacaron que las refacciones comenzarán durante el mes de mayo y que el objetivo es ofrecer un espacio de contención que mejore la calidad de vida de los berthenses que deban permanecer temporalmente en la ciudad.

La iniciativa forma parte de una política orientada a fortalecer la cercanía con la comunidad y dar respuestas concretas a necesidades cotidianas.

https://www.facebook.com/reel/937296222623807