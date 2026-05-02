Tres Isletas: realizaron un nuevo operativo sanitario con atención gratuita en el CIC del Barrio Norte

La Municipalidad de Tres Isletas llevó adelante un nuevo operativo sanitario en el CIC del Barrio Norte, acercando servicios de salud gratuitos a vecinos de la comunidad.

La jornada contó con la presencia de la intendente Marcela Duarte y del rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, quienes acompañaron el trabajo articulado entre el municipio, la casa de estudios y el centro de salud barrial.

Durante el operativo se brindaron atenciones en pediatría, controles nutricionales, vacunación y evaluaciones de agudeza visual, con la participación de estudiantes y docentes de las carreras de Medicina, Nutrición y Óptica Técnica.

Además, se realizó la entrega gratuita de anteojos a pacientes que habían sido atendidos en operativos anteriores, una acción que apunta a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los beneficiarios.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen el trabajo territorial y garantizan el acceso a la salud en distintos sectores de la comunidad.