Margarita Belén vivió una multitudinaria primera noche de los Carnavales 2026

Margarita Belén celebró con gran convocatoria la primera noche de los Carnavales 2026, en el marco de la Ruta del Carnaval que se desarrolla en distintas localidades chaqueñas. El corsódromo local fue escenario de un desfile de comparsas que destacó por su calidad artística y la masiva presencia de público.

Las próximas fechas confirmadas para la localidad son el 14, 20 y 21 de febrero, jornadas que completarán la programación oficial dentro de una propuesta que se consolida como uno de los principales productos culturales y turísticos del verano chaqueño.

Desde la organización subrayaron que, además de poner en valor la identidad y el trabajo cultural de cada comunidad, los carnavales generan un fuerte impacto económico. Durante la temporada se movilizan numerosos puestos de trabajo vinculados a vestuaristas, técnicos, artistas, coreógrafos, modistas e iluminadores, a lo que se suma el movimiento comercial que generan las comparsas y el turismo interno.

El intendente Javier Martínez destacó el crecimiento sostenido de los carnavales locales en los últimos años, fruto del trabajo conjunto entre el municipio, las comparsas y distintas asociaciones. Señaló que Margarita Belén se viene posicionando como uno de los carnavales más importantes de la región, algo que —según afirmó— quedó demostrado en esta primera noche, tanto por la calidad del espectáculo como por la multitud que se acercó al corsódromo, incluyendo visitantes de otras localidades.

Durante la velada también acompañaron las diputadas Magda Ayala y Gladys González, quienes participaron de la jornada festiva junto a vecinos y autoridades locales.

Con gran expectativa, la comunidad se prepara ahora para continuar con las próximas noches de carnaval, que prometen mantener el nivel artístico y la convocatoria registrada en la apertura.