El Sauzalito: jornada recreativa para niños y niñas de El Sauzal en la piscina municipal

La Municipalidad de El Sauzalito llevó adelante una jornada recreativa destinada a niños y niñas de la localidad de El Sauzal, quienes disfrutaron de actividades en la piscina municipal en un espacio pensado para el encuentro y la diversión.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Acción Social, en el marco de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Jorge Monzón. Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas apuntan a promover el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de la infancia.

Durante la actividad, los chicos compartieron juegos y momentos de esparcimiento en un entorno seguro y acompañado por el equipo municipal, fortaleciendo además los lazos comunitarios entre ambas localidades.

Las autoridades remarcaron que estas acciones garantizan el acceso a espacios saludables y recreativos para niños, niñas y adolescentes de la región, reafirmando el compromiso de la gestión con la niñez y el trabajo comunitario.

 

