Tres Isletas celebró el Día de las Infancias con alegría, cultura y solidaridad en la EEP N° 598

Tres Isletas. – En un clima de alegría, música y unión comunitaria, la Escuela de Educación Primaria N° 598, ubicada en el Lote 18 y Paraje 46, fue escenario de una emotiva celebración por el Día de las Infancias, organizada con el impulso de la 1° Princesa Departamental de Tres Isletas, Virginia Ramella, y acompañada por la Reina, la 2° Princesa y Miss Simpatía de la localidad.

La jornada, que reunió a niños, familias y vecinos, contó con la destacada participación de las Embajadoras Culturales Provinciales de la Tradición y el Folklore, quienes aportaron un toque de identidad chaqueña a la celebración. Entre juegos, música y actividades recreativas, la comunidad se unió para homenajear a los más pequeños en su día.

El festejo incluyó una merienda especial con chocolate caliente y bollitos, que acompañó el bullicio y las risas provenientes del castillo inflable instalado en el predio escolar. En un gesto solidario que sumó valor a la jornada, un grupo de barberos voluntarios ofreció cortes de cabello gratuitos, demostrando que la celebración también es un momento para brindar apoyo y cuidado a la comunidad.

Desde la Municipalidad de Tres Isletas, la intendenta Marcela Duarte agradeció el cálido recibimiento de las autoridades escolares, docentes, familias y alumnos, subrayando que este tipo de encuentros fortalecen los lazos sociales y reafirman el compromiso de la gestión con la niñez, la cultura y la integración.

“Estas actividades nos recuerdan que cuidar, acompañar y celebrar a nuestros niños es invertir en el futuro de Tres Isletas”, señalaron desde el municipio.