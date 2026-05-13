El Municipio de Fontana entregó utensilios de cocina al Jardín Nº 216

La Municipalidad de Fontana realizó la entrega de nuevos utensilios de cocina al Jardín de Infantes Nº 216, en el marco de un trabajo articulado entre la gestión municipal y el programa Ñachec.

Desde el municipio señalaron que los elementos fueron adquiridos con fondos propios y forman parte de las acciones destinadas a fortalecer las instituciones educativas de la ciudad, garantizando mejores condiciones para el funcionamiento diario de los establecimientos.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Fernando Cuadra y representantes del programa Ñachec en Fontana.

Participaron además el concejal Dante Abatte; el secretario de Economía Social y Microcréditos, Hernán Valenzuela; y la coordinadora local de Ñachec, Vanesa Pereira.

Desde la comuna remarcaron que continuarán impulsando políticas y acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y la educación de niños y niñas de la comunidad.