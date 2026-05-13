El Municipio de Fontana entregó utensilios de cocina al Jardín Nº 216

693497728_18352659013243095_6219666759103504984_n

La Municipalidad de Fontana realizó la entrega de nuevos utensilios de cocina al Jardín de Infantes Nº 216, en el marco de un trabajo articulado entre la gestión municipal y el programa Ñachec.

Desde el municipio señalaron que los elementos fueron adquiridos con fondos propios y forman parte de las acciones destinadas a fortalecer las instituciones educativas de la ciudad, garantizando mejores condiciones para el funcionamiento diario de los establecimientos.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Fernando Cuadra y representantes del programa Ñachec en Fontana.

Participaron además el concejal Dante Abatte; el secretario de Economía Social y Microcréditos, Hernán Valenzuela; y la coordinadora local de Ñachec, Vanesa Pereira.

Desde la comuna remarcaron que continuarán impulsando políticas y acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y la educación de niños y niñas de la comunidad.

Internacionales

700277544_1301094492124317_2024908968800694411_n

Jornada de gestión y acompañamiento comunitario en Margarita Belén

Carrusel Expo Apícola (1)

Segunda Expo Apícola de los Humedales del Chaco en el CCN de la UNNE

WhatsApp Image 2026-05-13 at 11.02.45

FECHACO celebra sus 75 años con Conferencias de tres economistas nacionales