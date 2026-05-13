Jornada de gestión y acompañamiento comunitario en Margarita Belén

Autoridades del Municipio de Margarita Belén llevaron adelante una intensa jornada de recorridas y actividades vinculadas al acompañamiento educativo, obras públicas y acciones comunitarias en distintos puntos de la localidad.

Durante la mañana, la presidenta del Concejo Municipal, María de los Ángeles Fretes, junto al secretario de Gobierno, Francisco Chacón, participaron de la despedida de alumnos de 1°6° año de la EES Nº 77 “Manuel N. Savio”, quienes viajaron al Shopping Sarmiento para disfrutar de una jornada de cine.

Desde el municipio informaron que el traslado de los estudiantes se realizó mediante la traffic municipal, facilitando así la participación de los jóvenes en la actividad recreativa.

Posteriormente, las autoridades recorrieron los trabajos de zanjeo que se ejecutan en la intersección de las calles Juan Laclau e Irma Verón, en el marco de las tareas de mejoramiento urbano que se desarrollan en la comunidad.

La jornada continuó en la Capilla Nuestra Señora de Fátima, ubicada en Colonia Costa Iné, donde se entregaron donaciones de leche y chocolate destinadas a los niños de la colonia, en el contexto de la celebración por el Día de la Virgen de Fátima, patrona de la comunidad.

Además, se realizaron trabajos de reparación y mantenimiento de luminarias en las inmediaciones del templo religioso.