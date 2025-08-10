Margarita Belén dice presente en el Open de Taekwondo en Formosa

Con entusiasmo y espíritu deportivo, una delegación del Club Deportivo Municipal de Margarita Belén se prepara para representar a la localidad en el Open de Taekwondo, que se llevará a cabo este domingo en el Estadio Centenario “Luis Fontana” de la ciudad de Formosa.

En la mañana de ayer, la secretaria de Gobierno y Economía, María de los Ángeles Fretes, y el coordinador de Deporte, Nicolás Abatte, recibieron oficialmente al alumno y al profesor que integran el equipo local. Durante el encuentro, se destacó el compromiso de los deportistas y el esfuerzo que implica su preparación para un evento de esta magnitud.

El municipio, en su política de acompañamiento a las actividades deportivas, dispuso el traslado de la delegación, garantizando así su participación en este certamen que reunirá a competidores de Paraguay, Corrientes, Chaco y Formosa, bajo la organización de la Federación Formoseña de Taekwondo.

El Open será una oportunidad única para que los atletas locales midan su destreza frente a rivales de diferentes niveles y nacionalidades, en un entorno de camaradería y competencia sana.

“Estamos orgullosos de que Margarita Belén tenga representación en un evento tan importante. Es una muestra de que, con apoyo y dedicación, nuestros deportistas pueden seguir creciendo”, señalaron desde el área de Deportes municipal.

La comunidad entera acompaña a sus representantes y les desea el mayor de los éxitos, confiando en que dejarán en alto el nombre de la localidad.