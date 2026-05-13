El Sauzalito coordina acciones con emprendedores locales para las fechas patrias

La Municipalidad de El Sauzalito llevó adelante una reunión de trabajo con emprendedores locales con el objetivo de organizar actividades y espacios de comercialización de cara a las próximas fechas patrias.

El encuentro se desarrolló junto a la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Secretaría de la Mujer, donde se avanzó en la coordinación de puestos para los festejos del próximo 25 de Mayo.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca impulsar el consumo local y promover los productos elaborados por emprendedores de la zona, fortaleciendo así la economía regional y generando mayores oportunidades para las familias de la comunidad.

Además, remarcaron la importancia de visibilizar y valorar la producción local como parte de las políticas de acompañamiento al sector emprendedor.

La gestión encabezada por el intendente Jorge Monzón reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a los vecinos y emprendedores para fortalecer el desarrollo económico y social de la localidad.