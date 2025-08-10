Colonia Popular avanza en la construcción del Paseo de Emprendedores para potenciar el trabajo local

Colonia Popular. – Con el objetivo de fortalecer la economía local y brindar un espacio moderno para el desarrollo de iniciativas productivas, la Municipalidad de Colonia Popular avanza a paso firme en la obra del Paseo de Emprendedores, un proyecto que busca convertirse en punto de encuentro para productores, artesanos y comerciantes de la región.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Municipio, encabezado por la intendenta Mariela Soto, y el Gobierno del Chaco, quienes sumaron esfuerzos e inversión para materializar un espacio pensado para fomentar la producción, la comercialización y la integración comunitaria.

El Paseo de Emprendedores contará con infraestructura adecuada para la exhibición y venta de productos, áreas de circulación seguras, iluminación, y zonas de esparcimiento, combinando funcionalidad y atractivo para vecinos y visitantes.

“Este es un paso importante para el desarrollo local. Queremos que los emprendedores tengan un lugar digno donde mostrar y vender lo que producen, generando así más oportunidades de trabajo para nuestra gente”, expresó Soto, destacando el compromiso del municipio en promover el crecimiento económico de Colonia Popular.

Se estima que, una vez finalizada la obra, el Paseo no solo impulsará la actividad comercial, sino que también atraerá a turistas y compradores de localidades cercanas, fortaleciendo la identidad y la economía de la región.