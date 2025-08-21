Tres Isletas celebró 88 años con obras y entrega de títulos de propiedad

Este miércoles, el Jefe del Ejecutivo hizo entrega de títulos de Propiedad a vecinos y productores rurales, que en algunos casos, esperaron más de 50 años para obtenerlo. Además, rubricó un convenio con el municipio local y Vialidad Provincial, por más pavimento para la localidad.

El gobernador Leandro Zdero acompañó hoy a la intendente Marcela Duarte y a la comunidad de Tres Isletas, en el 88° aniversario de la localidad, donde también entregó Títulos de Propiedad a productores rurales y, con la presencia del administrador General de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Omar Canela, firmaron un convenio para ejecutar cuadras de pavimento. Tras repasar la historia de la comunidad y la superación de las adversidades de forma mancomunada, Zdero aseguró: “Estoy convencido que el camino de un trabajo conjunto, es la salida del Chaco”.

“Es una felicidad compartir con el pueblo de Tres Isletas 88 años de vida, de esfuerzo, de logros” dijo Zdero y remarcó que para el Gobierno Provincial “tiene un valor fundamental recobrar el sentido de pertenencia de los lugares donde nacimos, vivimos, donde elegimos desarrollar nuestras vidas y acompañar a nuestras familias y queremos reafirmar ese sentido de pertenencia pero además, darle el valor a la historia, esfuerzo y sacrificio de quienes forjaron hace tiempo esta localidad”, dijo Zdero, acompañado también por el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, intendentes, concejales y el vocal del Instituto de Tierras, Eduardo Feldmann.

SE SALE ADELANTE CON LABURO Y ESFUERZO

El Gobernador instó a trabajar en conjunto, a pesar de las dificultades porque “cada vez que hubo una dificultad y nos caímos, los chaqueños siempre nos levantamos, con la frente en alto para transitar un futuro mejor”, dijo y en esta línea, remarcó la importancia de apoyar al sector de campo, a las pymes, a comerciantes, porque “se sale adelante con laburo y esfuerzo y no esperando que venga todo de arriba” aseguró. Zdero aseguró que “vamos a salir adelante, el Chaco se va a poner de pie y será el desafío de los 70 pueblos de la provincia”.

MÁS PAVIMENTO Y TíTULOS DE PROPIEDAD PARA TRES ISLETAS

Durante el acto, el primer mandatario provincial entregó Títulos de Propiedad a productores que esperaron entre 45 y 50 años para obtenerlos y fueron familias que con esfuerzo “trabajaron para sacar el Chaco adelante”, afirmó.

Sobre el convenio firmado para ejecutar nuevas cuadras sobre avenida de Los Agricultores, avenida Hipólito Yrigoyen y 1 de Mayo, el Gobernador ratificó la mirada igualitaria sobre toda la provincia y que “a pesar de las dificultades, la sábana corta tiene que llegar a todas las localidades y por eso, hicimos este esfuerzo con fondos genuinos para realizar esta avenida, que conecta a toda la localidad pero también es accesibilidad para el hospital y para cada uno de ustedes”, agregó.

A su turno, el administrador de la DVP, Omar Canela explicó que el convenio rubricado con la localidad de Tres Isletas contempla la ejecución de cuadras de pavimento sobre la Avenida de los Agricultores, “es importante pues esta avenida conecta lo que es la Terminal de ómnibus y el Hospital de la localidad”, puntualizó Canela, recordando, a su vez, una intervención de ripio realizada para el Club Hípico.

La intendente Duarte agradeció la presencia del Gobernador, autoridades provinciales y municipales en este nuevo aniversario, que fue el día 19 pero por cuestiones climáticas, lo celebraron hoy, conmemorando los 88 años de historia, progreso y desarrollo de la localidad. Tras repasar las acciones realizadas por la gestión municipal, remarcó la importancia de trabajar en conjunto entre municipio y Gobierno “por el bienestar de cada una de nuestras comunidades” dijo, y agradeció la firma del convenio por las cuadras de asfalto, y agradeció “la escucha activa porque era un pedido de toda una comunidad”, concluyó.