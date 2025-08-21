Santa Sylvina: jóvenes emprendedores participaron del programa «Soy Joven» con el taller Emprender en Redes

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Juventud, llevó adelante una nueva edición del programa Soy Joven, destinado a brindar herramientas de formación a estudiantes y emprendedores de la localidad.

En esta oportunidad, se desarrolló el taller #EmprenderEnRedes, una capacitación especialmente diseñada para los jóvenes que buscan potenciar sus proyectos a través de las plataformas digitales.

Formación para el crecimiento emprendedor

El espacio ofreció a los participantes estrategias prácticas para la creación de contenido atractivo, técnicas para conectar con la audiencia y métodos que permiten transformar seguidores en clientes, consolidando así una de las principales demandas del ecosistema emprendedor actual: la utilización efectiva de las redes sociales como canal de ventas y promoción.

“Los jóvenes de Santa Sylvina tienen un enorme potencial y solo necesitan herramientas y acompañamiento para desarrollarse. Con este tipo de capacitaciones buscamos abrir nuevas oportunidades para que sus proyectos crezcan y se consoliden”, destacaron desde la Subsecretaría de Juventud.

Apoyo del Gobierno provincial

La actividad contó con el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, la ministra de Desarrollo Humano Gabriela Galarza y el subsecretario de Juventud Everest Jovanovich, quienes fueron reconocidos por los organizadores por impulsar políticas que fortalecen el protagonismo juvenil en toda la provincia.

La dirigente Susana Maggio, presente en la jornada junto a un nutrido grupo de jóvenes, agradeció la implementación del programa y resaltó la importancia de estas instancias de formación. “Cada taller representa una oportunidad concreta para que nuestros jóvenes puedan crecer, emprender y proyectar su futuro con más herramientas”, expresó.

Proyección hacia el futuro

El programa Soy Joven continúa recorriendo distintas localidades chaqueñas con capacitaciones adaptadas a las necesidades de cada región. En Santa Sylvina, la convocatoria superó las expectativas y dejó en evidencia el interés de los jóvenes por profesionalizar sus proyectos, aprovechar las oportunidades digitales y generar emprendimientos sostenibles.