Allanamiento en Barranqueras: secuestran drogas y detienen a un joven

Personal de la División Microtráfico Metropolitana del Departamento Antinarcóticos llevó a cabo un allanamiento este miércoles 20 de agosto, alrededor de las 18:55, en una vivienda ubicada sobre Calle Arias, en el barrio Aipo, con apoyo de la Comisaría Tercera y del Cuerpo de Operaciones Motorizadas.

La intervención se realizó en el marco de la Orden de Allanamiento N° 96, librada por el Juzgado de Garantías N° 5, a solicitud de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano, con la colaboración de la ayudante fiscal Dra. Agustina Colussi, en una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 (narcotráfico).

Resultado del allanamiento

Durante el registro de la propiedad, las autoridades incautaron:

  • 28,1 gramos de cocaína, distribuidos en 105 envoltorios de polietileno.

  • 2,3 gramos de marihuana, en 3 envoltorios de polietileno negro.

  • Recortes de polietileno negro.

  • Un teléfono celular marca Redmi, modelo 12.

  • Dinero en efectivo por $47.500.

Detenciones y notificaciones

Como resultado del procedimiento, Jonatan Ezequiel G. R., de 29 años y desocupado, fue aprehendido, mientras que Horacio Ricardo E., también de 29 años, fue notificado de las actuaciones y quedó en libertad.

El Crio. Ppal. Eduardo Rodrigo Almirón, jefe de la División Microtráfico Metropolitana, destacó que el operativo se desarrolló con colaboración del personal policial en el perímetro externo y que se dio cumplimiento a todas las medidas judiciales correspondientes.

 

