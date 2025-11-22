Tres Isletas celebra nuevos logros deportivos de sus jóvenes talentos

586546254_1269090751924471_4853810804611322562_n

La comunidad de Tres Isletas vive días de entusiasmo y orgullo gracias a los destacados logros obtenidos por jóvenes deportistas locales en distintas disciplinas. La Municipalidad informó dos novedades que reflejan el crecimiento del deporte en la localidad y el acompañamiento institucional a las nuevas generaciones.

Por un lado, los futbolistas Jeremías y Dílan viajaron a la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe, donde reforzaron al Club Atlético Santiago en competencias regionales. Dílan, categoría 2016, tuvo una sólida participación, mientras que Jeremías, categoría 2014, se destacó consagrándose campeón en su categoría, un resultado que enaltece el trabajo formativo de las escuelas deportivas de la localidad.

En paralelo, la escuelita de gimnasia artística Gymnastics Live Force participó por primera vez del Torneo Nivel E realizado en Juan José Castelli. La experiencia significó un importante paso para las niñas y niños que integran este proyecto, brindándoles la posibilidad de competir, aprender y seguir desarrollándose en un ambiente deportivo de calidad.

Desde la gestión municipal destacaron que estos logros ratifican el compromiso del gobierno local con el impulso al deporte juvenil, acompañando iniciativas que fomentan la formación, el esfuerzo y la superación personal.

“Seguiremos apoyando cada oportunidad que contribuya al crecimiento integral de nuestros jóvenes”, expresaron desde el Municipio, celebrando el avance y la dedicación de los deportistas locales.

 

585356040_18093571591879922_6368690937047950783_n

583124448_18330155983243095_7708523705009136898_n

586403563_1273470568153772_5241126636151511404_n

585356040_18093571591879922_6368690937047950783_n

586546254_1269090751924471_4853810804611322562_n

583124448_18330155983243095_7708523705009136898_n

Javier-Martinez

586403563_1273470568153772_5241126636151511404_n

