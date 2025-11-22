Fontana intensifica los operativos de tránsito para reforzar la seguridad vial

La Municipalidad de Fontana llevó adelante un nuevo operativo de tránsito en la zona céntrica de la ciudad, en el marco de una serie de controles que buscan fortalecer la seguridad vial y promover una conducción responsable, especialmente en esta época del año donde aumentan los riesgos asociados al consumo de alcohol.

Agentes de la Dirección de Tránsito municipal realizaron intervenciones en distintos puntos estratégicos, verificando la documentación obligatoria, el uso de elementos de seguridad y el estado general de los vehículos. Desde el Municipio remarcaron que el objetivo principal es generar conciencia y evitar accidentes que puedan derivar en consecuencias graves o fatales.

“Buscamos que la comunidad circule de manera segura, que cada vecino y vecina pueda disfrutar sin exponerse a situaciones evitables”, señalaron desde el área, al tiempo que destacaron que estos operativos se realizan durante todo el año, aunque se refuerzan en períodos festivos y de mayor circulación.

El secretario de Seguridad Vial, Marcelo Solís, acompañó las acciones y sostuvo que la prevención es una herramienta clave para cuidar la vida de todos los habitantes. Asimismo, instó a respetar las normas de tránsito y a adoptar hábitos responsables al momento de conducir.

Con el lema “Cuídame, cuídate y cuidémonos entre todos”, la Municipalidad renovó el llamado a la responsabilidad ciudadana y reafirmó su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de toda la comunidad.

