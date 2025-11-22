Estudiantes de Pampa del Infierno participaron del Parlamento Juvenil Provincial

La Municipalidad de Pampa del Infierno destacó la participación de estudiantes de la EES N° 63 en el Parlamento Juvenil Provincial, una iniciativa impulsada por el Poder Legislativo Juvenil que reúne a jóvenes de distintos puntos del Chaco para acercarlos al funcionamiento de la labor parlamentaria.

La jornada se desarrolló en un clima de aprendizaje, intercambio y compromiso, donde las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad cómo se construyen y debaten las propuestas legislativas. Además, presentaron ideas propias, defendieron proyectos y ejercitaron habilidades vinculadas a la oratoria, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

Desde el área de prensa municipal subrayaron la importancia de este tipo de actividades formativas, que fortalecen la participación democrática y el protagonismo juvenil en la vida pública. También agradecieron el compromiso de los directivos y docentes que acompañaron la experiencia, resaltando su dedicación en promover espacios que potencian a las juventudes.

“Celebramos todas las iniciativas que impulsen el pensamiento crítico, la participación activa y el desarrollo ciudadano de nuestros jóvenes”, señalaron desde la Municipalidad, valorando el rol de los programas que acercan a las nuevas generaciones a las instituciones democráticas.