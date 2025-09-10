Tres Isletas: avanzan las mejoras en la Cooperativa Apícola “La Colmena”

La Municipalidad de Tres Isletas informó que continúan los trabajos de mejoramiento en la Cooperativa Apícola “La Colmena”, con el objetivo de optimizar las condiciones de higiene y seguridad para los productores locales.

Según indicaron desde el municipio, las tareas se concentran en la renovación del piso de la sala de extracción, un espacio fundamental para la producción de miel y otros productos apícolas. La iniciativa busca garantizar un ambiente de trabajo más seguro y eficiente, cumpliendo con estándares de higiene que favorezcan tanto a los productores como a la calidad de los productos.

“Estas mejoras son posibles gracias al esfuerzo compartido con la Cooperativa, que aporta los materiales necesarios, mientras que el municipio brinda la mano de obra especializada para concretar las obras”, explicaron desde la comuna.

La Municipalidad destacó que acciones como esta forman parte de un compromiso constante con la producción local, apoyando a quienes, con trabajo diario, impulsan la economía y el desarrollo del departamento. La apicultura se ha consolidado como una actividad estratégica para la región, y estas mejoras en infraestructura contribuyen a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector.

Además de optimizar las condiciones de trabajo, estas intervenciones buscan mejorar la capacidad productiva y garantizar la seguridad laboral, promoviendo que la Cooperativa pueda expandir su producción y atender la demanda de manera eficiente.

Los responsables municipales señalaron que seguirán trabajando junto a cooperativas y productores locales, apostando a proyectos que fortalezcan la economía regional y promuevan el desarrollo sostenible de Tres Isletas.

Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso de acompañar y potenciar el esfuerzo de los productores locales, consolidando a la apicultura como un motor de crecimiento y desarrollo comunitario.

   

